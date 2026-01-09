Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi'nin ilk maçı derbi olabilir

Fenerbahçe, ara transferin en önemli transferini dün yaptı...

Sarı lacivertliler, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı.

Şimdi gözler teknik direktör Domenico Tedesco'da.

TARAFTARIN AKLINDAKİ SORU: DERBİDE OYNAYACAK MI?

Ve taraftarın aklında, 'Guendouzi yarınki Galatasaray derbisinde oynayacak mı?' sorusu var.

Matteo Guendouzi, uçakla İstanbul'a gelirken yöneticilere hazır olduğunu bildirerek Galatasaray derbisinde oynamak istediğini söylemişti.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Fransız futbolcu, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra da şu ifadeleri kullandı:

"Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.”