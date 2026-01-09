Galatasaray, kupa finallerinde Fenerbahçe’ye üstün

- Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
- Tarihteki 12 finalin 9'unu kazanan Galatasaray, rakibine üstünlük sağlamış durumda.
- Maç günü soğuk hava ve yağmur bekleniyor, valilik vatandaşı buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
Süper Kupa finalinde, Galatasaray ile Fenerbahçe yarın aat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Asırlık iki çınarın 1962-63 sezonunda başlayan final maçı rekabetinde sarı-kırmızılıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor.
12 FİNALİN 9'UNDA GALATASARAY KAZANDI
İki takım, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 12 final maçında karşılaştı, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 9 kez kupayı havaya kaldırdı.
Türkiye Kupası’ndaki 5 finalin tamamını kazanan Aslan, Fenerbahçe’ye sadece Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda geçildi (2’ye 1). 2006’dan bu yana oynanan Süper Kupa’nın önceki 4 finalinde de Cimbom biri hükmen olmak üzere 3’e 1 üstün durumda.
OLİMPİYAT STADI ENDİŞESİ
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yarın oynanacak Süper Kupa finali öncesi hava durumu endişe yaşatıyor.
İstanbul’da dün başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun bugün yerini dondurucu soğuklara bırakması bekleniyor.
Valilik yaptığı açıklama ile vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir’de yağmurla birlikte en düşük 5 derecelik sıcaklık bekleniyor.
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kupa finalleri...
GALATASARAY – FENERBAHÇE KUPA FİNALLERİ
Türkiye Kupası
1962–63 - Galatasaray
1964–65 - Galatasaray
1995–96 - Galatasaray
2004–05 - Galatasaray
2015–16 - Galatasaray
Cumhurbaşkanlığı Kupası
1973 - Fenerbahçe
1985 - Fenerbahçe
1996 - Galatasaray
Süper Kupa
2012 - Galatasaray
2013 - Galatasaray
2014 - Fenerbahçe
2023 - Galatasaray