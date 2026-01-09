Galatasaray, kupa finallerinde Fenerbahçe’ye üstün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa finalinde, Galatasaray ile Fenerbahçe yarın aat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Asırlık iki çınarın 1962-63 sezonunda başlayan final maçı rekabetinde sarı-kırmızılıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor.

12 FİNALİN 9'UNDA GALATASARAY KAZANDI

İki takım, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 12 final maçında karşılaştı, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 9 kez kupayı havaya kaldırdı.

Türkiye Kupası’ndaki 5 finalin tamamını kazanan Aslan, Fenerbahçe’ye sadece Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda geçildi (2’ye 1). 2006’dan bu yana oynanan Süper Kupa’nın önceki 4 finalinde de Cimbom biri hükmen olmak üzere 3’e 1 üstün durumda.

OLİMPİYAT STADI ENDİŞESİ

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yarın oynanacak Süper Kupa finali öncesi hava durumu endişe yaşatıyor.

İstanbul’da dün başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun bugün yerini dondurucu soğuklara bırakması bekleniyor.

Valilik yaptığı açıklama ile vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir’de yağmurla birlikte en düşük 5 derecelik sıcaklık bekleniyor.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kupa finalleri...

GALATASARAY – FENERBAHÇE KUPA FİNALLERİ

Türkiye Kupası

1962–63 - Galatasaray

1964–65 - Galatasaray

1995–96 - Galatasaray

2004–05 - Galatasaray

2015–16 - Galatasaray

Cumhurbaşkanlığı Kupası

1973 - Fenerbahçe

1985 - Fenerbahçe

1996 - Galatasaray

Süper Kupa

2012 - Galatasaray

2013 - Galatasaray

2014 - Fenerbahçe

2023 - Galatasaray