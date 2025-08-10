Abone ol: Google News

Beşiktaş günün ikinci antrenmanını salonda yaptı

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, günün ikinci idmanını salonda gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 16:31
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile sahasında oynayacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

1 SAAT SÜRDÜ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, St. Patrick's karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

