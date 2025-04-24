Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İDMANDAN NOTLAR
5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç takım halinde dar alanda oynanan maçlarla tamamlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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