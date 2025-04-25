Beşiktaş - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Hatayspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Müsabaka, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ, KÖTÜ GİDİŞATI SONLANDIRMAK İSTİYOR

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

HATAYSPOR YENİLİRSE KÜME DÜŞECEK

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 49 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay ekibinin, Süper Lig'deki yolculuğuna matematiksel olarak devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Gedson, Mustafa, Rafa

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Bamgboye, Aboubakar