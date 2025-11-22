Beşiktaş ile anılıyordu: Morita için hocasından transfer açıklaması geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, Marihense ile oynayacakları kupa maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Beşiktaş ile adı geçen Hidemasa Morita hakkında gelen bir soruya net bir yanıt verdi.

"BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ NORMAL"

Borges, "Beşiktaş'ın Morita ile ilgilenmesi normal. Bu çok doğal, Morita harika bir oyuncu." dedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERMEK ÜZERE

Portekizli teknik adam, oyuncusunun durumunun kendisini etkilemediğini belirterek, "Sözleşmesi sona ermek üzere ve birçok kişinin onun hakkında konuşması çok doğal. Bu, bir oyuncunun yaşayabileceği ve nasıl başa çıkması gerektiğini bilmesi gereken bir durum. Beni hiç etkilemiyor." ifadelerini kullandı.

"MORITA'YI HER GÜN İZLİYORUM"

Borges, Morita’nın performansına dikkat çekerek, "Morita'yı her gün izliyorum. Gelişimi ve fiziksel durumu giderek iyileşiyor. Günlük hayatında mutlu olduğunu görüyorum. Buraya geldiğim ilk günden bu yana takdir ettiğim bir oyuncu." diye konuştu.