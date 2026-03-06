Beşiktaş ile Galatasaray, 360. randevuya çıkacak

Süper Lig'in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak...

Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar; 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 58 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Siyah-beyazlılar ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı da siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı.

360. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

İki takım bugüne kadar 359 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 116 defa rakibini mağlup etti.

115 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 500 golüne, Beşiktaş 473 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi 1-1 sona erdi.

LİGDE GALATASARAY ÖNDE

İki takım, Süper Lig tarihinde 135 kez mücadele etti.

Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 51, siyah-beyazlılar 40 kez gülen taraf oldu.

44 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 166 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal da 144 kez gol sevinci yaşadı.

SON 10 DERBİ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların, galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.

9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 defa rakibini mağlup etti.

1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 golle karşılık verdi.

OZAN ERGÜN YÖNETECEK

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

2026 yılında FIFA kokartını takan 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde görev alacak.