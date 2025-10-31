Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Sarp Yiğit dönemi başladı

- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Burak Sidar ile yollarını ayırdı.
- Yeni teknik direktör olarak Sarp Yiğit göreve getirildi.
- Kulüp, Yiğit'e başarılar diledi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğüne uzun yıllar boyunca Beşiktaş Futbol Akademisi'nde antrenörlük ve teknik sorumlu görevlerinde bulunan Sarp Yiğit getirilmiştir. Sarp Yiğit'e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
BURAK SİDAR İLE VEDALAŞILMIŞTI
