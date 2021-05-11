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    Beşiktaş-Karagümrük maçına seyirci alındı

    Beşiktaş-Karagümrük maçına seyirci alındı

    Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçında seyirci tribüne girdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 21:15
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 21:16
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    Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük'ü ağırlıyor. Şampiyonluk adına final niteliğinde bir maç olan karşılaşmada ilk 30 dakika golsüz berabere geçti.

    Maçın başlamasına kısa süre kala ise localar da ciddi şekilde doldu.

    3 BİNE YAKIN TARAFTAR MAÇI İZLİYOR

    Siyah Beyazlı taraftarlar maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

    Statta 3 bine yakın taraftarın olduğu belirtildi.

    Beşiktaş-Karagümrük maçına seyirci alındı #1

    Beşiktaş-Karagümrük maçına seyirci alındı #2

    Beşiktaş-Karagümrük maçına seyirci alındı #3

    Beşiktaş-Karagümrük maçına seyirci alındı #4

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