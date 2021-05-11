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- Beşiktaş-Karagümrük maçına seyirci alındı
Beşiktaş-Karagümrük maçına seyirci alındı
Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçında seyirci tribüne girdi.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 21:15
- Güncelleme : 11.05.2021 - 21:16
Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük'ü ağırlıyor. Şampiyonluk adına final niteliğinde bir maç olan karşılaşmada ilk 30 dakika golsüz berabere geçti.
Maçın başlamasına kısa süre kala ise localar da ciddi şekilde doldu.
3 BİNE YAKIN TARAFTAR MAÇI İZLİYOR
Siyah Beyazlı taraftarlar maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlarla takımlarına destek oldular.
Statta 3 bine yakın taraftarın olduğu belirtildi.