Beşiktaş - Kasımpaşa maçında İlber Ortaylı unutulmadı

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TORUNU SEREMONİYE ÇIKTI

Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi.

İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.

PANKART AÇILDI

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, güney tribününde Ortaylı ile ilgili "Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı." pankartını açtı.