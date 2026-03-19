Beşiktaş, Kasımpaşa'yı iki golle geçti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 27. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Kasımpaşa, hakem Batuhan Kolak’ın düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk ettiği rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü attı.

Kasımpaşa'nın golü 57. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak'tan geldi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

BEŞİKTAŞ, ART ARDA İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu sonucun ardından Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde eden Beşiktaş, 52 puana yükseldi. Kasımpaşa, ligde 24 puanda kaldı.

ARADAN SONRA DERBİ VAR

Beşiktaş, milli aranın ardından ligde derbiye çıkacak. Siyah-beyazlılar, derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa

90' Beşiktaş'ta Salih Uçan, Orkun Kökçü yerine oyuna dahil oldu

86' Allevinah ve Benedyzcak yerlerini Kubilay ve Eyüp Aydın'a bıraktı

84' Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sarı kart gördü.

82' Sol kanattan Cengiz'e doğru atılan pası Cengiz sol çaprazdan yine GOL yapamadı.

81' Baldursson orta alanda rakibine taptığı müdahale sonunda sarı kart gördü.

80' Orkun'un orta alandaki şık hareketleri sonunda topu sol kanattaki Rashica'ya gönderdi. Önünü boşaltan Rashica'nın şutu sonrasında defanstan sekip Cengiz'in önünde kaldı. Cengiz Ünder topu müsait pozisyonda kaleciye nişanladı.

78' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Allevinah'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

76' Hyeon-gyu Oh ile ceza sahasına giren Beşiktaş, Oh'un topu ayağından açması ile topu kaybetti. Kasımpaşa atağı izleyeceğiz.

75' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rashica sol kanattan topu içeriye çevirmek istedi ancak Winck bu topa ayak koydu.

73' Pape Gueye, Kamil Ahmet yerine oyuna dahil oldu.

71' Kasımpaşa üst üste korner vuruşları kazanıyor.

71' Rashica ve Cengiz Ünder, Cerny ile Asllani yerine oyuna dahil oldu.

67' Mücadelede bu dakikalarda oyunun sertliği arttı.

66' Kasımpaşa'da sarı kart görenler kervanına Allevinah'ta katıldı. Ceza sahasına girerken Rıdvan'a yaptığı hareket sonucunda hakem sarı kartına başvurdu.

65' Kasımpaşa'da Kamil Ahmet'in sağ kanattaki Allevinah'a doğru gönderdiği topu Allevinah kontrol edemedi.

63' Kullanılan serbest vuruşta Orkun topu kaleye doğru gönderdi. Kaleci bu topun kontrolünü sağladı.

62' Hyen-gyu Oh'un yerde kaldığı pozisyon ardından Winck, Oh ile tartışmaya girdi. Hakem Winck'e sarı kart verdi.

61' Baldursson, orta alanda Orkun Kökçü'ye faul yaptı.

60' Mücadelede son yarım saatlik dilimin içerisine girdik.

59' Opoku, sakatlanan Arous yerine oyunda dahil oldu.

57' Penaltıyı kullanan Benedyzcak, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

57’ Gol… Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa (Benedyczak) (P)

54' Murillo yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' Kullanılan serbest vuruş sonrasında Murillo'nun tehlikeli hareketini hakem penaltı olarak değerlendirdi.

52' Winck, Ndidi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Ndidi'ye sarı kart çıktı

49' Cerny'nin sağ kanattan içeriye çevirdiği topu Kasımpaşa defansı ayak koydu. Devamında Beşiktaş'ta kalan topu Asllani ortaladı. Top doğrudan dışarı çıktı.

48' Murillo'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topa defans müdahale etmek istedi. Sol kanattaki Olaitan'ın önünde kalan topu Olaitan tekrar içeriye çevirmek istedi ancak defans tekrar ayak koydu ve top taca çıktı.

47' Allevina, Uduokhai'nin müdahalesi ile yerde kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Kasımpaşa

45' Murillo'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayı Orkun bekletmeden vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.

45’ Gol… Beşiktaş 2-0 Kasımpaşa (Orkun)

44' Agbadou'nun orta sahada yaptığı pas hatası sonrası Kamil Ahmet'in arka direğe ortasında Beşiktaş defansı araya girdi.

42' Kasımpaşa Beşiktaş defansında boşluklar aramaya devam ediyor.

37' Benedyzcak'ın sol kanattaki Ben Ounes'e gönderiği şık pasta Ben Ouanes topu içeriye çevirmek istedi ancak Cerny araya girerek topu takımına kazandırdı.

36' Becao'nun Orkun'a kaptırdığı top sonrası; Orkun Kökçü, Becao'ya faul yaptı. Hakem Orkun'u uyardı.

35' Orkun Kökçü'nün Cerny'e gönderdiği pası Cerny istediği gibi kontrol edemedi.

33' Geride kalan dakikalarda Beşiktaş'ın 7 şutuna karşılık Kasımpaşa yalnızca 2 şut girişiminde bulundu.

32' Top kapma mücadelesinde Asllani, Kamil Ahnet'e faul yaptı.

28' Diabete'nin ceza sahasına kadar getirdiği topu Winck ile buluşturamadı.

26' Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Hyen-gyu Oh topa dokunamadı. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Asllani'de kaldı. Arnavut futbolcunun şutu yandan dışarı çıktı.

25' Sol taraftan ceza sahasına giren Hyen-gyu Oh'a Rodrigo Becao kayarak müdahale etti ve topa sahip oldu.

25' Murillo orta alanı geçer geçmez yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

24' Beşiktaş bu dakikalarda art arda pozisyonlar üretiyor.

23' Ben Ouanes'in ara pasını Uduokhai araya girdi ve pozisyonun büyümesine engel oldu.

22' Cafu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye yöneldi. Ersin bu topu uzaklaştırmayı bildi.

16' Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu itirazlarının sonucunda sarı kart gördü.

13' Kasımpaşa'da Cafu, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11' Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Hyeon-gyu Oh, topu sol direğin yanından ağlara gönderdi.

11’ Gol… Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa (Oh)

8' Bu dakikalarda Kasımpaşa top yapmaya çalışıyor.

5' Agbadou'nun kendi yarı alanından sol kanata gönderdiği uzun pasa Olaitan hareketlendi. Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kalesini terk etti ve topun sahibi oldu.

3' Beşiktaş kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.

1' Maç başladı.