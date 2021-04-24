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Beşiktaş-Kayserispor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor'u ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 20:26
- Güncelleme : 24.04.2021 - 20:29
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Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlıyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlıyor. Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanıyor.
Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.
Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.
İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Gökhan, N'Koudou
Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak