Beşiktaş, Kevin'a ırkçı mesaj paylaşan kongre üyesini disipline verdi

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Kevin’e yönelik ırkçı mesajlar paylaşan kişinin kongre üyesi olduğunu ve hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kişinin Beşiktaş değerleriyle bağdaşmayan bu tutumunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"YAŞAMIN HER YERİDNE IRKÇILIĞI LANETLİYORUZ"

Beşiktaş, geçmişte olduğu gibi bugün de ırkçılığa karşı net bir duruş sergilediklerini belirterek, “Başta spor alanları olmak üzere, yaşamın her yerinde ırkçılığı lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi.