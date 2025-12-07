Beşiktaş kritik virajda: Hedef 9 puan

- Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanarak zirve yarışında kalmayı hedefliyor.
- Bu üç maçtan 9 puan almayı planlayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına daha iddialı başlamayı amaçlıyor.
- Transfer döneminde ise sol bek, stoper, orta saha ve santrfor mevkilerine takviye yapılması planlanıyor.
Karagümrük galibiyetiyle nefes alan Beşiktaş, yeniden üst sıralara odaklandı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ilk devrenin son üç haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor (D) ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmaları sezonun kırılma anı olarak görüyor.
Siyah beyazlıların hedefi net: 3 maçta 9 puan alarak zirve yarışının içinde kalmak.
HEDEF 3 MAÇIN 3'ÜNÜ DE KAZANMAK
İlk sınav 8 Aralık Pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK karşısında verilecek.
Ardından 15. haftada kritik Beşiktaş bu üç maçtan maksimum puanla ayrılması halinde ligin ikinci yarısına çok daha iddialı bir şekilde başlayacak.
Bu süreç teknik direktör Sergen Yalçın için de ayrı bir önem taşıyor. Olası bir 3'te 3, deneyimli hocanın elini güçlendirecek ve yönetim üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azaltacak.
ARA TRANSFER HAZIRLIĞI BAŞLADI
Öte yandan Beşiktaş cephesi ocak transfer dönemini de planlıyor.
Yönetimin en az dört takviye yapmayı hedeflediği, sol bek, stoper, orta saha ve santrfor mevkilerinin öncelikli olduğu öğrenildi.
Başkan Serdal Adalı'nın, Yalçın'ın listesinde yer alan isimlerle ilgili çalışmaları hızlandırdığı ifade ediliyor.