Beşiktaş kritik virajda: Hedef 9 puan

Karagümrük galibiyetiyle nefes alan Beşiktaş, yeniden üst sıralara odaklandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ilk devrenin son üç haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor (D) ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmaları sezonun kırılma anı olarak görüyor.

Siyah beyazlıların hedefi net: 3 maçta 9 puan alarak zirve yarışının içinde kalmak.

HEDEF 3 MAÇIN 3'ÜNÜ DE KAZANMAK

İlk sınav 8 Aralık Pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK karşısında verilecek.

Ardından 15. haftada kritik Beşiktaş bu üç maçtan maksimum puanla ayrılması halinde ligin ikinci yarısına çok daha iddialı bir şekilde başlayacak.

Bu süreç teknik direktör Sergen Yalçın için de ayrı bir önem taşıyor. Olası bir 3'te 3, deneyimli hocanın elini güçlendirecek ve yönetim üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azaltacak.

ARA TRANSFER HAZIRLIĞI BAŞLADI

Öte yandan Beşiktaş cephesi ocak transfer dönemini de planlıyor.

Yönetimin en az dört takviye yapmayı hedeflediği, sol bek, stoper, orta saha ve santrfor mevkilerinin öncelikli olduğu öğrenildi.

Başkan Serdal Adalı'nın, Yalçın'ın listesinde yer alan isimlerle ilgili çalışmaları hızlandırdığı ifade ediliyor.