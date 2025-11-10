Abone ol: Google News

Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ü Dolmabahçe'de andı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı sporcular katılımıyla Tüpraş Stadı'nda Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni düzenlendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 14:11
Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ü Dolmabahçe'de andı
  • Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ü vefatının 87. yılında Dolmabahçe'de andı.
  • Tüpraş Stadı'ndaki törene, başkan Serdal Adalı ve siyah-beyazlı sporcular katıldı.
  • Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı.

Tüpraş Stadı'nın Dolmabahçe tarafında düzenlenen törene; Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı sporcular katıldı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Törende saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Eshspor Haberleri