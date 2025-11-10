Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ü Dolmabahçe'de andı

- Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ü vefatının 87. yılında Dolmabahçe'de andı.
Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı.
Tüpraş Stadı'nın Dolmabahçe tarafında düzenlenen törene; Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı sporcular katıldı.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Törende saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.