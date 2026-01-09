Derbi öncesi Buruk ve Tedesco'ya stad soruldu: Bu saatten sonra önemi yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Derbi heyecanı için geri ssayım başladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR MAÇ OLSUN"

Psikolojiye vurgu yapan Buruk, "Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim.

Güzel bir maç olsun. Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu." ifadelerini kullandı.

"SABIRSIZLANIYORUZ"

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Tedesco ise, "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca yarın maç kadrosunda olacak. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı.

Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz." dedi.

MAÇIN OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANMASI SORULDU

Basın toplantısında iki hocaya "Maçın başka bir stadyumda oynanmasını ister miydiniz?" sorusu yöneltildi.

Okan Buruk soruya, "Bu saatten sonra bunu konuşmanın bir anlamı yok. Bu stadyumda oynayacağız." cevabını verdi.

Domenico Tedesco, "Açıkçası bunu umursamıyorum. Üzerinde etkimiz olabilecek şeylere odaklanmalıyız." şeklinde konuştu.

TFF'DEN SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

TFF, yarın Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali’nin hava şartları sebebiyle 18.45’e alındığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada "Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir." ifadeleri yer almıştı.