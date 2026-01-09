Samsunspor, Fenerbahçe ile İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda anlaştıklarını açıkladı

- Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Süper Lig ekibinden dikkat çeken iki hamle...
Samsunspor, kadrosuna iki yeni ismi dahil etmeye hazırlanıyor.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE YALÇIN KAYAN İLE ANLAŞILDI
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
"SPORCULAR SAMSUN'A DAVET EDİLMİŞTİR"
Samsunspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.
Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.