Beşiktaş Kulübü'nden otizmli çocuklara jest

Beşiktaşlı gönüllülerin yürüttüğü, "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında toplanan Beşiktaş formaları, Değer Otizm Derneğinde otizmli bireylere hediye edildi.

Etkinlik, BJK Kongre Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu ve siyah-beyazlı kulübün işbirliğinde gerçekleştirildi.

"BEŞİKTAŞ'IMIZIN DAYANIŞMA RUHUNU BİR KEZ DAHA HİSSETTİRMESİ HEPİMİZE İYİ GELDİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Değer Otizm Derneği Başkanı Hatice Şule Gökırmak, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gökırmak, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Otizmli bireylerin gelişiminde sporun ve sosyal etkileşimin çok önemli bir yeri var. Bu tür dayanışma projeleri yalnızca bir hediye vermekten ibaret değil çocuklarımızın kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmelerini sağlayan çok kıymetli adımlar. Değer Otizm Derneği olarak yıllardır eğitim, spor ve sosyalleşme programlarıyla otizmli bireylerin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Beşiktaş camiasının gösterdiği bu anlamlı destek, öğrencilerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu projede emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ımızın dayanışma ruhunu bir kez daha hissettirmesi hepimize iyi geldi.