Beşiktaş: Kulüpler Birliği'nin aldığı karar gereksiz

Siyah-beyazlılar, "Kulüpler Birliği'nin aldığı '14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız' şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birliğin 24 Kasım'da yaptığı toplantının ardından, "Bugün yapılan basın toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık.

MHK ile yaptığımız ortak çalışma sürecine zarar vermemek ve hakemlerin moral-motivasyonunu etkilememek adına, 14 kulüp başkanı ve yöneticileri olarak ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili hiçbir görüş belirtmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Alınan kararın ardından Beşiktaş'tan kararı eleştiren bir açıklama geldi.





"KARARI GEREKSİZ VE ANLAMSIZ BULUYORUZ"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği’nin 24.11.2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda '14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız' şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz.

"DAHA ÖNCEKİ TAVRIMIZ DEVAM EDECEK"

Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir.

Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.