Beşiktaş, Lauriente için Sassuolo’nun kapısını çaldı

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta öncelikli hedef sol kanat eksiğini kapatmak.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın, Sassuolo’nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente’yi transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ 15 VERDİ, İTALYANLAR 20 MİLYON EURODA DİRETİYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, İtalyan ekibine 15 milyon euro teklif sundu ancak Sassuolo’nun bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğu belirtildi.

Ayrıca Beşiktaş’ın, 26 yaşındaki futbolcuya 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme önerdiği aktarıldı.

34 MAÇTA 19 GOL ATTI

Adı uzun süredir Türk kulüpleriyle anılan Armand Lauriente, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla çıktığı 34 maçta 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi.