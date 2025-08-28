Beşiktaş - Lausanne: Muhtemel 11'ler

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Show TV'den canlı olarak yayınlanacak.

LİG AŞAMASINA KALMAK İÇİN SAHADAYIZ

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard v'e Martin Markus üstlenecek.

Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

BEŞİKTAŞ, BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4

UEFA Avrupa Ligi: Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0

UEFA Konferans Ligi: St. Patrick's-Beşiktaş 1-4

UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş-St. Patrick's 3-2

Süper Lig: Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1

UEFA Konferans Ligi: Lausanne-Beşiktaş 1-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, KAZANIRSA ADINI LİG AŞAMASINA YAZDIRACAK

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.

SOLSKJAER'İN İSVİÇRE EKİPLERİNE ŞANSI TUTMUYOR

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.