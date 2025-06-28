Beşiktaş, Lukaku transferinden vazgeçti

Yıldız golcü arayışında olan Beşiktaş, Romelu Lukaku'nun menajeriyle resmi temasa geçti.

Yapılan görüşmede Belçikalı forvetin transferi için yıllık 20 milyon euro maaş talep edildiği öğrenildi.

20 MİLYON EURO İSTEDİ

Bu yüksek maaş talebi nedeniyle siyah-beyazlılar, transferde geri adım atma kararı aldı.

32 yaşındaki Lukaku'nun Napoli ile 2027 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi, maliyeti yüksek bulduğu bu teklif karşısında alternatif forvet arayışlarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ

Belçikalı yıldızın menajeri çok fazla maaş isteyince Kartal futbolcudan vazgeçti.

Geride kalan sezonda Napoli formasıyla toplamda 38 maçta görev alan Romelu Lukaku, takımına 14 gol ve 11 asistlik katkı verdi.