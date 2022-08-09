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    Beşiktaş, N'Koudou'dan indirim istedi

    Beşiktaş, N'Koudou'dan indirim istedi

    Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Kevin N'Koudou, yaşadığı sakatlıklarla bir türlü istenileni verememişti. Kamerunlu oyuncu indirim yapmazsa yolların ayrılması bekleniyor.
    • 09.08.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:28
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    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, bir taraftan transfer yaparken diğer taraftan da bazı oyuncularla yollarını ayırma hazırlığında. Siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

    Domagoj Vida, Jeremain Lens, Michy Batshuayi ve Oğuzhan Özyakup'un da bulunduğu yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, yılda 1.6 milyon euro garanti ücret alan Kevin N'Koudou'dan, ücretinde indirim yapmasını istedi.

    Siyah-beyazlı yöneticiler, Fransız futbolcunun menajerine, "N'Koudou'dan memnunuz ancak kulübün ekonomik yükünü hafifletmek zorundayız. Ücretinde indirim yapmasını istiyoruz. Yoksa da isteklerini karşılayacak bir takıma gitsin." dedi.

    Beşiktaş, N Koudou dan indirim istedi #1

    Giderse Fuente kiralanacak

    Bu talep üzerine harekete geçen menajerin, Avrupa'da birkaç kulüple görüştüğü ve haber beklediği öğrenildi.

    Beşiktaş, N'Koudou'nun ayrılması halinde Marsilya'nın 21 yaşındaki ABD'li sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente'yi bir yıllığına kiralayacak.

    Beşiktaş, N Koudou dan indirim istedi #2


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