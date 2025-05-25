Beşiktaş - Rizespor maçının muhtemel 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Rizespor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

LİGDEKİ DURUMLARI

Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Rizespor, 13 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla ligde 14'üncü sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Hadziahmetovic, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Berkay, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe