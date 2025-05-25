Beşiktaş - Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Rizespor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
LİGDEKİ DURUMLARI
Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Rizespor, 13 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla ligde 14'üncü sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Hadziahmetovic, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Immobile
Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Berkay, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
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