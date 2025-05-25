Beşiktaş, Rizespor'a boyun eğdi

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı sürüyor.

Ligin 37. hafta mücadelesinde Ole Gunnar Solskjaer’in çalıştırdığı Beşiktaş ile İlhan Palut yönetimindeki Rizaspor, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk ettiği rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

İLK YARIDA GOL YOK

Mücadelenin ilk devresi 0-0 sona erdi.

KAZANAN RİZESPOR

Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, Rizespor forması altında ilk golünü attı.

Beşiktaş'ta bu gole cevabı 64. dakikada Joao Mario verdi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

IMMOBILE, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta 40. dakikada sarı kart gören Ciro Immobile, cezalı duruma düştü. İtalyan golcü, ligin son haftasında Bodrum deplasmanında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, 59 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 59 puanda kaldı. Rizespor, 46 puana yükseldi.

SON HAFTA MAÇLARI

Ligin gelecek ve son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.