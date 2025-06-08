Beşiktaş Semih Kılıçsoy için gelen teklifi reddetti

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Avrupa'dan teklifler geliyor.

Son olarak Hollanda'nın köklü kulüplerinden FC Utrecht, genç golcü için transfer teklifini sundu.

HOLLANDA EKİBİ UTRECHT TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hollanda ekibi, Semih'i 1 sezonluğuna kiralamak için teklifini yaptı.

Teklifte, sezon sonunda geçerli olmak üzere 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alırken, Beşiktaş'a sonraki satıştan yüzde 20 pay önerildi.

BEŞİKTAŞ REDDETTİ

beIN Sports'ta yer alan habere göre ise Beşiktaş, Utrecht'in Semih Kılıçsoy için yaptığı teklifi reddetti.

Bu sezon Süper Ligde 32 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ 1-2 KULÜP VAR" DEMİŞTİ

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Semih'in bir dönem de olsa yurt dışında futbol oynamasının daha iyi olacağın düşündüklerini belirterek, "Yurt dışında görüştüğümüz 1-2 kulüp var. Biri projesini yolladı. Gelen teklifi de görelim ama bugünden satmayı düşünmüyorum. Dünyanın bir ucundaki gençlere bakarken elimizdeki gençleri yollamak gibi niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.