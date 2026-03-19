Beşiktaş, Şeref Bey'i kabri başında andı

Beşiktaş Kulübü'nden anlamlı bir hareket geldi.

Beşiktaş, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) kabri başında andığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol şubemizin kurucusu Şeref Bey, Ramazan Bayramı ve 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü vesilesiyle Yahya Efendi Dergahı'ndaki kabri başında ikinci başkanımız Hakan Daltaban ve genel sekreterimiz Uğur Fora'nın katılımlarıyla düzenlenen törende dualarla anıldı." denildi.