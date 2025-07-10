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Beşiktaş, ST Pölten maçı öncesi son idmanı yaptı

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, sabah yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaş, ST Pölten maçı öncesi son idmanı yaptı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Üç grup halinde yapılan çalışmalarla başlayan idman, pas ve şut uygulamalarının ardından taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, İLK HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında bugün Avusturya ekibi ST Pölten ile karşılaşacak. NV Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

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