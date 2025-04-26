Beşiktaş Süper Lig'de 3 maç sonra galip geldi

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Hatayspor’u 5-1’lik skorla yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki kötü gidişatına da son verdi.

Son olarak 29. haftada Dolmabahçe'de Galatasaray’a karşı 2-1 galip gelen Beşiktaş, daha sonra oynadığı 3 mücadelede Kasımpaşa ve Göztepe ile 1-1 berabere kalmış, Başakşehir’e ise 2-0 kaybetmişti.

DERBİ ÖNCESİ MORAL VEREN GALİBİYET

Hatayspor maçında 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi de moral depoladı.