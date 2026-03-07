Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde kırmızı kart beklentisi

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynanan kritik derbinin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

KIRMIZI BEKLENDİ, SARI ÇIKTI

Galatasaray'dan Leroy Sane, 29. dakikada Kristjan Asllani'ye faul yaptı. Hakem Ozan Ergün, Sane'ye sarı kart verdi.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bu dakikada Sane'ye kırmızı kart bekledi.

Hakem Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından sarı kart kararında kaldı.

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Beşiktaş, pozisyon için sosyal medyadan, "Daha ne olması gerekiyor?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)