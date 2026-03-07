Galatasaray, Beşiktaş derbisinde penaltı bekledi!

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan kritik derbinin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

PENALTI BEKLENTİSİ

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Barış Alper Yılmaz, Emmanuel Agbadou'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanına girdi ve Felix Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı.

Barış Alper, uzun süre yerden kalkamadı. Galatasaraylı futbolcular ise penaltı bekledi.

OYUN DEVAM ETTİ

Hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi ancak Barış'ın sakatlığı nedeniyle pozisyon sonrası oyunu durdurdu.

VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan pozisyonla ilgili inceleme uyarısı gelmedi.

GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A YANIT

Galatasaray, Beşiktaş'ın Sane için kırmızı kart beklediği pozisyon için yaptığı "Daha ne olması gerekiyor" paylaşımına ise bu pozisyonla cevap verdi ve "Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?" yazdı.