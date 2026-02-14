Beşiktaş taraftarına Hyeon-gyu Oh'la ilgili tezahürat önerisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlılardaki kariyerine hızlı başladı.

Oh, Alanyaspor karşısında takımına önce penaltı kazandırdı.

Ardından ise mükemmel bir röveşatayla topu ağlarla buluşturdu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA GÜNEY KORE'DEN ÖNERİ GELDİ

İlk maçında ses getiren bir performansa imza atan Hyeon-gyu Oh'la ilgili, Güney Kore'de yaşayan vatandaşımızdan dikkat çeken bir öneri geldi.

'Beşiktaş taraftarlarına bir önerim olacak' diyerek söze başlayan vatandaşımız, Güney Korelilerin sevdiği tezahüratı paylaştı.

'TEHAN MİNGUG'

Güney Kore'deki en bilinen tezahüratı aktaran vatandaşımız, "Kore’de en fazla bilinen tezahürat şudur ve anlamı da Güney Kore’dir. Tezahüratımız şu, ‘Tehan Mingug’ Te-ha-min-guk diyoruz ve elimizi ba-ba-ba-ba diye çırpıyoruz. Elinizi dizinize de vurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İşte o tezahürat...