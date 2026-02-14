Yunus Akgün son dönemdeki performansıyla göz dolduruyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, son dönemde ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın sahaya çıktığı son 3 karşılaşmada 2 gol, 1 asist üreten Yunus, bu sezon ligde oynadığı 19 resmi maçta 5 gol, 7 asiste ulaştı.

Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da forma giydiği 10 maçta 3 gol kaydeden Yunus, toplamda 8 gol, 7 asistlik skor katkısı yaptı.

ŞU ANA KADAR 15 GOL KATKISI YAPTI

Eyüpspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Yunus Akgün, yerini Yaser Asprilla’ya bıraktı.

Akgün, üst üste 2 hafta da kafayla ağları havalandırdı.

Galatasaray'da son dönemde 10 numarada görev yapan 25 yaşındaki milli futbolcu, Eyüpspor maçında kanatta görev aldı ve hücum bölgesi için adeta bir joker olduğunu ortaya koydu.

Avrupa'dan gözlemcilerin takip ettiği Yunus Akgün için Juventus karşılaşmasına da scoutların gelmesi bekleniyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN TAKİBİNDE

Milli futbolcunun, Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı grafiği Avrupa'ya da taşıması durumunda sezon sonunda Galatasaray'a teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

25 yaşındaki futbolcu için daha önce Roma, Napoli, Everton ve Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçına gözlemci göndermişti.

Yunus Akgün'ü İtalya'dan Atalanta da takip ediyor.