Galatasaray-Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray kendi evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikalarında golü bulan Galatasaray, karşılaşmayı da 5-1 kazandı. Icardi ise hat-trick yaparak yıldızlaştı.

Karşılaşmanın ardından ise Eyüpspor'un 10 kişi kaldığı kırmızı kart pozisyonu, ve birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Adem Çelebi yaptı. VAR hakemi görevini Buğra Taşkınsoy, üstlendi.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Bülent Yıldırım: Sol kola savurduğu gole temas yok penaltı yok

Deniz Çoban: Galatasaray pozisyonun devamında golü bulduğu için VAR tarafından inceleme olmamıştır. Osimhen'in itirazları yersiz. Penaltı yok pozisyonda.

Bahattin Duran: Penaltı da olsaydı VAR buraya dönmezdi

BEDİRHAN'IN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Bir sonraki hamlesini etkiledi mi? Etkiledi. O zaman yüzde 100 faul.

Deniz Çoban: Bazen kaleye olan uzaklığı görüp penaltı değil diyoruz. Ama bütün kriterleri bir araya getirerek bu değerlendirme yapılmalı. Top kontrolü var mı? On numara, Yunus topu önüne öyle bir almış ki savunmacının yapabileceği tek şey peşinden koşmak. Yunus'u yakalayabilecek bir oyuncu yok. Benim izlediğim pozisyonda çok net bir faul var. Yapılan müdahale ile Yunus'un ayak koordinasyonu bozulmuş, takılmış ve düşmüş. Açık ve net bir ihlal. Oyucunun bir sonraki hamlesi kısıtladığı için net bir faul. Bundan daha net bir açı olamaz.

Bahattin Duran: Çok net faul, çok net kırmızı kart. Hakemin sahada bunu vermesi çok doğru karar. Hakemin kırmızı kartı sahada vermesi çok doğru bir karar.

ICARDI'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: 'Beyazlı oyuncu alabileceği maksimum riski almış. Top beyazlı oyuncunun ama ayağını topa uzatmaya çalışan Icardi'ye çelme mi takmış yoksa topa perdeleme mi yapmış? Bence tamamen hakem takdirinde olan bir pozisyon. Eğer hakem devam diyorsa ben de devam derim. İtiraz etmem ama buna hücum faul diyemem. Icardi'nin hedefinde top var ve topa uzanmaya çalışıyor.'

Bahattin Duran: 'Beyazlı oyuncunun ihlal yaptığını düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim topun Eyüpsporlu oyuncuya yakın olmasından. Eğer bu top ortak top olsa veya Icardi'ye yakın olsa o zaman beyazlı ihlal yapmış olacaktı. Bu haliyle beyazlının bir ihlal yaptığını düşünmüyorum.'

Bülent Yıldırım: 'Bence de burada bir problem yok. Ancak beyazlı oyuncu kendi ceza sahası içerisinde riskli bir müdahale tarzı olduğunu düşünüyorum.'

EYÜPSPOR'UN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?

Bahattin Duran: Burada bir ihlal söz konusu değil. Burada top kırmızılı oyuncudan geliyor. Beyazlı önde olsa bile oradan değerlendirilmez. Gol nizami.

OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: Yardımcı hakemin zamanlaması çok doğru. Kritik bir pozisyonda oyunun devam etmesine izin veriyor. Top ağlara gittikten sonra da bayrağı kaldırıyor. Osimhen'in üst bedeni önde.