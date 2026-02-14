Hakan Çağrı Balta kriz çıkarttı: Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray altyapısında yetişen ve kulübün efsane isimlerinden Hakan Balta'nın oğlu olan Hakan Çağrı Balta, kariyeri için ses getirecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

17 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'dan gelen sözleşme teklifini kabul etmedi ve takımdan ayrılma kararı aldı.

Hakan Çağrı Balta, 18 yaşına girdiğinde Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. (15 Mayıs 2026)

HAKAN BALTA'NIN OĞLU GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Hakan Çağrı Balta için devreye girdi ve genç futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

Yakup Çınar'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, oyuncu ile anlaşmasının ardından Galatasaray'a, "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık, eğer uygun görürseniz, yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir mail gönderdi.

KRİZ ÇIKTI: GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ TFF'YE ŞİKAYET ETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu mailine sert bir maille cevap verdi.

Sarı-kırmızılılar, mail sonrası bu konuda Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti.

Galatasaray'ın U19 Takımı'nda forma giyen genç santrfor Hakan Çağrı Balta, bu sezon 21 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde attığı 22 golle gol kralı olan ve performansıyla dikkat çeken genç forvet, bu sezon da 21 maçta 5 gol kaydetti.

Çağrı Balta'nın Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynanan maçta kadroya alınmaması da dikkat çekmişti.

MUSTAFA KAPI, BARTUĞ ELMAZ, YUSUF AKÇİÇEK...

Öte yandan Hakan Çağrı Balta krizinde yaşanan durum akıllara önceki yıllarda ortaya çıkan benzer olayları getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda altyapısından yetiştirdiği Mustafa Kapı, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek, Hamza Akman ve Efe Akman gibi genç futbolcularını elinde tutamayan sarı kırmızılıların Çağrı Balta'yla da vedalaşacak gibi duruyor...