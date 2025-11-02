Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe maçında koreografi

- Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisi öncesinde "Özgür Filistin" temalı bir koreografi hazırladı.
- Tribünlerde "Free Palestine" pankartı ve Filistin bayrakları açıldı.
- Ayrıca "Bir ülkenin geleceği, çocukların gülüşünde saklıdır" yazılı pankart da sergilendi.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaştı.
Satışa çıkan tüm biletleri tüketen siyah-beyazlı taraftarlar, takımını desteklemek için Dolmabahçe'deki yerlerini aldı.
Derbiye saatler kala stat etrafında toplanmaya başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek ilk düdüğün çaldığı zamanı bekledi.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN FİLİSTİN KOREOGRAFİSİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde koreografi yaptı.
Koreografide Sumud Filosu’na yer verilirken, alt tribünde de "Free Palestine" pankartı açıldı.
Kapalı tribünde ise "Bir ülkenin geleceği, çocukların gülüşünde saklıdır" pankartına yer verildi.
Beşiktaşlılar, ayrıca Filistin bayrakları açtı.