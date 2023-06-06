Beşiktaş taraftarından Simge Sağın'a büyük tepki Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'ın kutlamalarına katılan Simge Sağın, taraftarı olduğu Beşiktaş camiasında tepkiyle karşılandı.

Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, pazar günü oynanan derbi müsabakasında ise Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla adeta sahadan sildi.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yendikten sonra kupasına kavuştu ve şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutladı.

Birbirinden özel şovların yapıldığı geceye damga vuran olay ise; Icardi ve Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söylemeleri oldu. Bu sezon 22 kez rakip ağları sarsan Arjantinli yıldızla özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını, ikili birlikte seslendirdi.

"Beşiktaşlıyım deme"

Beşiktaş taraftarı olan Simge Sağın'ın Galatasaray kutlamalarına katılması ise eleştiri konusu oldu.

Siyah-beyazlılar "Bir daha Beşiktaşlıyım deme.", "Biz şampiyon olunca o stada giremeyeceksin." gibi eleştirilerde bulundu.