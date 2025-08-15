Beşiktaş, Taylan Bulut transferinde mutlu sona ulaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken isimleri kadrosuna kattı.

Önce David Jurasek'i transfer eden siyah-beyazlılar daha sonra ise Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi'yi kadrosuna kattı.

TAYLAN BULUT BİTTİ, GELİYOR...

Beşiktaş son olarak ise savunma hattına genç bir takviye yaptı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un transferinde anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, genç futbolcuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için İstanbul'a davet etti.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

1.88 boyundaki Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de zaman zaman görev yapan genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.