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Beşiktaş, Thomas Partey iddialarını yalanladı

Beşiktaş, Thomas Partey’in transferi için girişimde bulunulduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
30.07.2025 17:29
Beşiktaş, Thomas Partey iddialarını yalanladı

Beşiktaş Kulübü, yazılı ve görsel basında yer alan Thomas Partey iddilarına ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Ganalı ön libero Thomas Partey hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

"GÜNDEMİMİZDE YER ALMAMAKTA"

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Thomas Partey'in transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel basında yer alan haberler tamamen asılsızdır. Söz konusu futbolcu transfer gündemimizde yer almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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