Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Amartey, Rashica, Gedson, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.