Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin son durumunu açıkladı

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynanan Güney Afrika-Nijerya karşılaşmasında sakatlık geçirmişti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ndidi, 70. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve kenara alınmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'tan resmi bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar, yeni transferinin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Beşiktaş, Ndidi'nin MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

28 yaşındaki oyuncunun tedavisine sağlık ekibince başlandığı belirtildi.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve sponsor hastanemizde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.