Beşiktaş yeni sağ bekini İstanbul’a getirdi

Transfer çalışmalarında son günlerde atak yapan Beşiktaş, sağ bek için mutlu sona ulaştı.

Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile 3.5 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağlandı.

Beşiktaş ile Marsilya, 6 milyon euroluk bonservis üzerinde mutabakat sağladı.

Amir Murillo'nun, Beşiktaş'la resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

SİYAH-BEYAZLILARIN YENİ SAĞ BEKİ İSTANBUL'A İNDİ

Kulüpler arasında görüşmeler sürdüğü için Amir Murillo'nun gelişi bugüne kaldı.

Murillo'yu taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Oyuncu sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlı sözleşmeye imza atacak.

"ÇOK MUTLUYUM"

Havaalanında kısa bir açıklama yapan Murillo, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emeği geçen özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarmaya çalışacağım. Güzel maçlar oynamaya çalışacağım." şeklinde konuştu.

MURILLO KİMDİR?

11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti.

18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.

New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı.

Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.