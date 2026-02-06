Futbolda 'ara transfer' dönemi bu gece sona erecek Süper Lig’de kış transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala futbolseverler gözlerini ara transfer takvimine çevirdi. Bu gece sona erecek ara transfer döneminin bitmesine artık saatler kaldı...

Süper Lig'de kış transfer dönemi bu gece sona eriyor.

Avrupa'nın en iyi 5 liginde transfer dönemi 2 Şubat 2026'da bitmişti.

Avrupa futbolunun kalbinin attığı en iyi 5 ligde kış transfer tescil dönemi kapanmıştı. 2026 yılı takvimine göre, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'da transfer dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi itibarıyla resmen sona erdi. AVRUPA'DA 2 ŞUBAT'TA SONA ERDİ Avrupa transfer döneminin kapanmasının ardından ise gözler, Türkiye'de transfer döneminin biteceği tarihe çevrildi. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının kızıştığı ligde kulüpler, son hamlelerini yapmak için zamana karşı yarışıyor. LİGİMİZDE BUGÜN BİTİYOR 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başlarken, bu gece son buluyor... Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

