Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe'ye 1 kez kaybetti Beşiktaş, 2016 yılının Nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş, 2016'da açılan yeni stadında Fenerbahçe'yi 9 kez ağırladı.

Bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken yalnızca 1 kez kaybetti.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacak. Ligdeki kötü gidişatını sarı-lacivertliler karşısında tersine çevirmek isteyen Kartal'ın bu derbideki iç saha üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 9 defa karşılaştı. 3 GALİBİYET, 5 BERABERLİK VE TEK YENİLGİ Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 5 defa berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere yeni stadında 1 kez kaybeden Kara Kartal, attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü. Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı sonuçlar şöyle: 7 Mayıs 2017 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 25 Şubat 2018 Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1 25 Şubat 2019 Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3 19 Temmuz 2020 Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0 21 Mart 2021 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 8 Mayıs 2022 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 2 Ekim 2022 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 9 Aralık 2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3 7 Aralık 2024 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 Eshspor Haberleri Saffet Akyüz’den bahis olayıyla ilgili değerlendirme

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belirlendi

Yusuf Badem ve Şevval Çakal, Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan elendi