Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rafa Silva, takımla beraber çalışmalara başladı. Portekizli yıldızın derbide sahada olması bekleniyor.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 15:16
Beşiktaş'a derbi öncesi sevindiren haber
Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor.

Son olarak siyah-beyazlıların yıldız ismi Rafa Silva, Konyaspor maçından sonra sakatlanmıştı.

SON DURUMU MERAK EDİLİYORDU

Portekizli futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giyememişti.

Silva sağlık heyeti tarafından yakından takip edilirken derbiye yetiştirilmeye çalışılıyordu.

Silva’nın durumunun ilerleyen günlerde çıkacağı antrenmana göre netleşeceği öngörülüyordu.

TAKIMLA ANTRENMANA KATILDI: DERBİDE SAHADA OLACAK 

Beşiktaş taraftarlarını rahatlatan gelişme sonunda geldi.

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Fenerbahçe derbisi öncesi ilk kez takımla beraber çalıştı.

Portekizli yıldızın derbide sahada olması bekleniyor.

5 GOL 3 ASİSTLE OYNADI 

Bu sezon siyah-beyazlı takımda 15 maçta forma giyen 32 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

