Beşiktaş'a derbi öncesi sevindiren haber

- Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Rafa Silva, derbi öncesi takımla çalışmalara başladı.
- Portekizli yıldızın Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.
- Silva, bu sezon 15 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.
Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor.
Son olarak siyah-beyazlıların yıldız ismi Rafa Silva, Konyaspor maçından sonra sakatlanmıştı.
SON DURUMU MERAK EDİLİYORDU
Portekizli futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giyememişti.
Silva sağlık heyeti tarafından yakından takip edilirken derbiye yetiştirilmeye çalışılıyordu.
Silva’nın durumunun ilerleyen günlerde çıkacağı antrenmana göre netleşeceği öngörülüyordu.
TAKIMLA ANTRENMANA KATILDI: DERBİDE SAHADA OLACAK
Beşiktaş taraftarlarını rahatlatan gelişme sonunda geldi.
Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Fenerbahçe derbisi öncesi ilk kez takımla beraber çalıştı.
Portekizli yıldızın derbide sahada olması bekleniyor.
5 GOL 3 ASİSTLE OYNADI
Bu sezon siyah-beyazlı takımda 15 maçta forma giyen 32 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.