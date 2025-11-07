Beşiktaş'a Rafa Silva'dan kötü haber: Kadroya yazılmadı

- Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
- Sakat olan Rafa Silva ve kart cezalısı Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu kadroda yer almadı.
- Maç 8 Kasım'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.
Karşılaşma yarın (8 Kasım) saat 20.00'de, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Siyah-beyazlılar karşılaşma için Antalya'ya giden kafileyi açıkladı.
RAFA SİLVA YOK
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi.
İŞTE ANTALYASPOR MAÇI KADROSU
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva, Devrim Şahin, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Mustafa Hekimoğlu, Tammy Abraham