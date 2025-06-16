Beşiktaş'ın Anguissa ısrarı: Solskjaer görüştü

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Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta, orta saha transferinde rota Frank Zambo Anguissa'ya çevrildi.

Buna göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Frank Zambo Anguissa ile telefonda görüştüğü belirtildi.

ANGUISSA DA İSTİYOR: PAZARLIKLAR SÜRECEK

Anguissa'nın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını ilettiği aktarıldı. Napoli'nin kiralık transfer formülünü kabul etmediği kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş, Zambo Anguissa transferinde pazarlıklara devam edecek.

İlerleyen günlerde bonservisinde indirim sağlanıp sağlanamayacağı merakla beklenirken, siyah-beyazlılar bu transferi bitirmek için ısrarcı bir tutum sergiliyor.

37 MAÇTA 6 GOL 5 ASİSTLE OYNADI

Frank Zambo Anguissa geride kalan sezonda Napoli'de 37 maça çıktı. Kamerunlu orta saha bu müsabakalarda 6 gol ile 5 asist üretti.

Frank Zambo Anguissa'nın Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.