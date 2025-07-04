Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında sürdürecek.
Siyah-beyazlıların 35 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.
Kamp kadrosuna takımdan ayrılması beklenen Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain dahil edilmedi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Beşiktaş'ın, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Azem Yortaç, David Jurasek, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Rafa Silva, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Joao Mario, Milot Rashica, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Al Musrati, Jean Onana, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Bakhtiyor Zainutdinov, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu."