Beşiktaş'ın derbide en büyük kozlarından biri duran toplar

4'te 4 ile Galatasaray maçına çıkacak Beşiktaş'ta, derbi hazırlığı hummalı bir şekilde sürüyor.

Kritik derbide cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, bu sezon duran top etkinliği ile dikkat çekiyor.

GALATASARAY'I DURAN TOPLARLA VURACAK

Süper Lig'de kaydettiği 45 golün 13'ünü duran toplardan bulan Beşiktaş'ın kornerlerden ise 8 golü bulunuyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesi de duran toplar konusunda takıma ekstra çalışmalar yaptırdı.

Siyah-beyazlılar, derbide de duran top etkinliğini kullanmak ve Galatasaray'ı mağlup etmek istiyor.

HEDEF YENİLMEZ ÜNVANINI KORUMAK

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte ligde 13, kupada ise 4 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, 4 ayı aşkın süredir mağlup olmadı.

Toplamda 11 galibiyet alan Beşiktaş, 6 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Ayrıca siyah-beyazlılar, 2026 yılında oynadığı 10 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

Beşiktaş'ta hedef, Galatasaray maçını kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek.

