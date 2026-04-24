Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh atmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden biri de Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh idi.

Geldiği günden bu yana futbolseverlerin sempatisini kazanan Hyeon-gyu Oh, performansıyla dikkat çekiyor!

ALANYASPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ

Güney Koreli futbolcu, son olarak Alanyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçında da ağları havalandırdı.

25 yaşındaki futbolcu, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta 8 gole ulaştı.

12 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş'ta 12 maçta süre bulan Oh, 8 golüyle birlikte 2 asist yaparak 10 gole etki etti.

Oh'un bu performansının ardından transferiyle ilgili, "Tam isabet." yorumları yapıldı.